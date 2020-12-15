На данный момент связывать карантин выходного дня со спадом последней статистики заболевания коронавирусом. Однако, некоторые ее коллеги говорят, что усиление карантина на выходных все же помогло. Такое заявление сделала исполнительный директор Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Катерина Сояк.

Так, она считает, что разрыв цепи передачи болезни уменьшает количество инфицированных, но города не особо придерживались карантина.

А вот президент Ассоциации анестезиологов Украины Сергей Дубров, который входит в рабочую группу Минздрава по разработке протокола лечения пациентов с коронавирусом, считает, что карантин выходного дня все же был эффективным.

Важно, что у нас нет увеличения количества новых случаев по сравнению с предыдущими неделями. Второе - это рост числа выздоровевших, которых становится больше чем новых больных.

Врач-инфекционист, преподаватель Школы здравоохранения НаУКМА Владимир Курпита допустил, что на последних цифрах в статистике больных могли отразиться сразу несколько факторов: карантин и сезонность, ведь в декабре респираторные заболевания немного ослабевают, и экономическая составляющая.

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В то же время, руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики, бывший замглавы Минздрава Павел Ковтонюк заявил:

По нашему мнению, одна из причин улучшения статистики COVID-19 может быть в том, что количество ПЦР-тестов с середины ноября начало снижаться.

Напомним, в Украине за прошедшие сутки подтвердили 8 416 новых случаев заражения коронавирусом.

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