Во вторник, 15 декабря, появилась информация о том, когда в мире закончится пандемия коронавируса. Так, по мнению ученых, возможно уже к концу лета 2021 года контроль над распространением коронавируса "смогут взять в руки". Такое заявление сделал генеральный директор немецкой компании BioNTech, которая занималась разработкой вакцины от коронавируса, Угур Шахин в интервью телеканалу Fox News.

По словам специалиста, вакцина от заболевания – это путь к преодолению пандемии. Так, Шахин сказал:

Мы знаем, что решение найдено и что мы можем произвести много доз вакцин, мы знаем, что от этих вакцин будет польза, тех, которые показали эффективность. И поэтому мы должны быть уверены, что мы сможем контролировать эту болезнь и пандемию самое позднее к концу следующего лета.

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Кроме того, Германия в срочном порядке начнет коронавирусную вакцинацию. Самый поздний срок начала проведения общенациональной вакцинации попадет на начало 2021 года.

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