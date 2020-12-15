В Украине за прошедшие сутки подтвердили 8 416 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

За минувшие сутки выздоровели 16 150 пациента.

Общее число заболевших с начала эпидемии достигает 909 082 человек. При этом, выздоровели - 522 868 человек, а умерли - 15 480 (233- за минувшие сутки).

За сутки заболели 412 детей и 447 медработников.

Сделано 31 963 ПЦР-теста и 23 893 ИФА-теста.

Больше всего случаев зарегистрировано в Киеве (1 559), Одесской (830), Черкасской (665), Запорожской (599) и Полтавской (575) областях.

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Кроме того, Германия в срочном порядке начнет коронавирусную вакцинацию. Самый поздний срок начала проведения общенациональной вакцинации попадет на начало 2021 года.

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