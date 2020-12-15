Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
В Украине за прошедшие сутки подтвердили 8 416 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
За минувшие сутки выздоровели 16 150 пациента.
Общее число заболевших с начала эпидемии достигает 909 082 человек. При этом, выздоровели - 522 868 человек, а умерли - 15 480 (233- за минувшие сутки).
За сутки заболели 412 детей и 447 медработников.
Сделано 31 963 ПЦР-теста и 23 893 ИФА-теста.
Больше всего случаев зарегистрировано в Киеве (1 559), Одесской (830), Черкасской (665), Запорожской (599) и Полтавской (575) областях.
Читайте также, Пентагон привлекут к транспортировке вакцин против коронавируса на территории США. Пакуют вакцину в специальные коробки-холодильники и пересыпают сухим льдом.
Кроме того, Германия в срочном порядке начнет коронавирусную вакцинацию. Самый поздний срок начала проведения общенациональной вакцинации попадет на начало 2021 года.
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