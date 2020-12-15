Жорсткий локдаун упродовж п'яти тижнів чекає і Нідерланди. Про таке рішення оголосив прем'єр-міністр країни Марк Рютте. Збиратися можна буде не більш як удвох, навіть удома. Винятком стануть три дні в період Різдва, тоді дозволять зустрічі для трьох дорослих людей.

Громадянам рекомендують залишатися вдома, не їздити на роботу й уникати зайвих контактів. Від завтра всі громадські місця до 19 січня - закриють. Серед них - школи, дитсадки, тренажерні зали, ресторани, кінотеатри, салони краси. Працюватимуть лише супермаркети, банки й аптеки. Таке рішення сподобалося не всім, під офісом прем'єра в Гаазі вже зібралися протестувальники.