Во вторник, 5 декабря, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с директором Европейского бюро ВОЗ Хансом Клюге. На встрече они говорили о поддержке Украины в противодействии пандемии коронавируса и доступе к вакцинам против COVID-19.

По словам Кулебы, украинская сторона стремится максимально задействовать потенциал ВОЗ для профилактики, лечения и скорейшей вакцинации населения от коронавируса.

В то же время Клюге заверил, что ВОЗ тесно сотрудничает со всеми партнерами в целях эффективного противодействия пандемии и укрепление украинской системы здравоохранения.

"Жители оккупированных частей Донбасса и Крыма не обеспечены надлежащим медицинским и социальным защитой, что недопустимо на фоне продолжающейся пандемии", - подчеркнул глава МИД.

Ранее мы сообщали, что хакеры похитили данные о вакцине Moderna.

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