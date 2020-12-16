На Донбасі російські найманці 11 разів атакували позиції Збройних Сил попередньої доби. Найбільше обстрілів зафіксували біля Авдіївки. Також супротивник вів вогонь поблизу Водяного і Шумів. Застосували підствольні гранатомети та стрілецьку зброю. Втрат у нашому війську - немає. Репортаж з передової - Руслана Смєщука.

Горлівський напрямок - одне з найскладніших місць зони проведення Операції Об'єднаних сил. Напередодні бойовики вкотре щонайменше двічі обстріляли позиції українських військовиків із гранатометів. А до цього, посеред білого дня, із важких мінометів. Ось фрагмент відео з військової камери неподалік селища Шуми. Міни б'ють прямо в укріплення армійців. Щоб не "засвітити" зайвого, військовим довелося навіть маскувати об'єкти.

Під час обстрілу ніхто не постраждав. Такі атаки зараз рідкість, здебільшого бойовики застосовують менші калібри. Але українським захисникам, як із гуски вода. На позиціях нас супроводжує Іван, із позивним "Петрович". Він найстарший боєць у роті, хлопцям - як рідний дядько.

Іван, військовослужбовець Збройних сил України:

Приходят молодые парни, которые со срочки переподписывают контракт. И не имея опыта, и ничего не зная. Потому что им в учебке рассказали, но тут оно не так. Стараемся что-то рассказать, обьяснить на примерах.

На війні одесит Іван вже п'ятий рік. Починав з мобілізації, а тепер служить за контрактом. Для того, щоб потрапити на фронт сам подався до військкомату.

Іван, військовослужбовець Збройних сил України:

Я ждал повестку из военкомата, но она не приходила, не дождался. И тогда я пошел сам, оказалось что мое дело личное затерялось где-то. Его отыскали и вот так я оказался в армии.

Уже в укритті, де можна скинути шоломи та броню, за філіжанкою польової кави Іван розповідає: нещодавно підписав черговий річний контракт. Каже: воюватиме, доки дозволятиме здоров'я.

Іван, військовослужбовець Збройних сил України:

Я возле молодежи, больше молодею. Возраста не чувствуется среди молодых парней. Стараюсь от них не отставать, что в физическом плане, что в профессиональном.

І такий високий рівень мотивації у кожного з його підрозділу. Інакше боєць надовго не затримується.