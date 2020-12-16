Уряд не проявляє лідерства в діалозі з підприємцями. Між тим бізнес, який є фундаментом економіки, через невизначеність і неефективність програм підтримки ледь зводить кінці з кінцями. Так прокоментував ситуацію навколо підприємницьких протестів Прем’єр-міністр України (2016-2019) Володимир Гройсман в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Ми просто зобов’язані сьогодні почути бізнес, якому надзвичайно важко. Доходи підприємців падають. Коронавірус, постійні локдауни, невизначеність. Люди ледь зводять кінці з кінцями. Не чути їх і не шукати правильних механізмів підтримки і послаблення утисків держави - неприпустимо, - сказав Володимир Гройсман. - Я не бачу лідерської позиції Уряду. Це ненормально, коли люди розбивають палатки і живуть на Майдані. Має бути діалог - зустрілися, поговорили, знайшли рішення, рухаємося далі".

Окремо Володимир Гройсман торкнувся питання існуючих кредитних програм для бізнесу.

"Ми ледь не єдина країна в Європі і в демократичному світі, яка надає підтримку під відсотки! Це безглузда історія. І ми бачимо цифри. На жаль, понад 10 млрд з 13-14 млрд. (виданих кредитів) - це перезапозичення. На інвестиції - лише кілька мільярдів. Це, порівняно з іншими економіками, недостатні цифри. Мене це турбує".

На думку Володимира Гройсмана, зростання саме боргового навантаження на українські родини стає загрозливою тенденцію, адже і в бюджеті на 2021 рік зростає саме боргова частина. Як наголосив політик, сам факт наявності хоч якогось бюджету на наступний рік - це добре.

"Але там (в бюджеті) немає нічого про економіку, про підтримку робочих міць, про економічний ріст. А є боргове навантаження, яке буде відчутне для кожної української родини", - наголосив Володимир Гройсман.

За його словами, ситуація складна, і навряд чи її змінять заплановані кадрові ротації в Уряді. "Кадрові ротації в Уряді нічого суттєво не змінять. Від цього не буде ефекту з точки зору спроможності і професійності роботи уряду. Проблема глибша, аніж питання (зміни) кількох міністрів", - додав Володимир Гройсман.