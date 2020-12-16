Болезнь Альцгеймера является опаснейшим заболеванием, которое развивается у многих людей старше 60 лет. Хоть точного объяснения нет, почему болезнь развивается, медики связывают это с неправильным образом жизни в молодости: курение, неправильное питание, малоподвижный образ жизни, алкоголизм и прочие вредные привычки.

Хоть болезнь является неизлечимой, но можно снизить риск ее развития. Университета штата Айова обнаружили, что регулярное употребление определенных продуктов помогает уменьшить снижение когнитивных функций.

Вы будете удивлены, но эти продукты являются популярными в период праздников ­– это красное вино и твердый сыр.

Красное вино и твердый сыр - лучшие "лекарства" от Альцгеймера

Как сообщает Mirror, в ходе исследования ученые проанализировали данные 1787 взрослых в возрасте от 46 до 77 лет и попросили их заполнить анкеты об их пищевых привычках, включая не особо полезную пищу и алкоголь.

Результаты показали, что сыр оказался наиболее полезным продуктом питания, который спасает от возрастных когнитивных проблем даже в пожилом возрасте.

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Было также доказано, что ежедневное употребление красного вина улучшает когнитивные функции, в то время как еженедельное употребление баранины улучшает когнитивные способности в долгосрочной перспективе.

Хотя причина такой связи остается неясной, исследователи считают, что сыр и красное вино действительно могут защитить некоторых людей от последствий болезни Альцгеймера.

Однако в ходе исследования было выяснено, что чрезмерное потребление соли увеличивает риск когнитивных проблем и увеличивает риск возникновения этой опасной болезни.

Соль, наоборот, повышает риск развития болезни Альцгеймера

Безусловно, генетическая предрасположенность влияет на риски возникновения болезни Альцгеймера. Однако правильный выбор продуктов питания может предотвратить развитие болезни или хотя бы отсрочить ее. Таким образом, правильное питание – наилучший способ обезопасить себя", - резюмирует автор исследования Брэндон Клинединст.

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