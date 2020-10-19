Вызывает шизофрению и болезнь Альцгеймера: у коронавируса нашли опасные побочные эффекты [ Редактировать ]
Группа бразильских ученых провела исследование, в ходе которых выяснила, у пациентов, переболевших Covid-19, резко возрастают шансы на развитие болезни Альцгеймера и Паркинсона, а также шизофрению. Об этом сообщает medRxiv.
По мнению ученых, коронавирус вызывает гибель нейронов в коре головного мозга. Это касается даже людей, которые перенесли заболевание в легкой форме. И возможно, даже у тех, кто не заметил симптомов и не обращался к врачу.
У пациентов, переносящих заболевание коронавирусом в тяжелой форме, это вполне ожидаемо. И такой эффект медики отмечали и раньше.
Причиной смерти нейронов в головном мозге является низкий уровень насыщения крови кислородом. Это вредит мозгу.
Однако, до сих пор никто не рассматривал возможность того, что могут пострадать нейроны в коре головного мозга у тех, кто переносит коронавирус в легкой форме. Даже у тех, кто пережил коронавирус в легкой форме, он поражает астроциты - клетки, которые осуществляют питание нейронов и отвечают за связи между ними.
Когда поражение астроцитов достигает определенных масштабов, в коре мозга начинаются изменения, вплоть до начала процесса атрофии некоторых его областей.
Например, в группе за которой наблюдали врачи, наблюдался опасный симптом атрофии областей, отвечающих за смену настроения.
Некоторые пациенты продолжали демонстрировать эти симптомы даже через несколько месяцев после полного исцеления от Covid-19, перенесенного в легкой форме. Среди самых распространенных симптомов - регулярные головные боли, ухудшение работы памяти, сонливость, потеря обоняния и вкуса. В некоторых случаях, пациенты отмечали появление судорог, которых у них раньше не бывало.
Отметим, что атрофия некоторых областей головного мозга - прямой путь к опасным заболеваниям. Таким, как болезнь Альцгеймера, Паркинсона и даже шизофрения.
Ранее мы писали о том, что еще один ребенок скончался от коронавируса.
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