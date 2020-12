Под конец худшего года в истории человечества, Солнце и Луна подарило человечеству самое зрелищное космическое представление – полное солнечное затмение, прошедшее 14 декабря.

Наблюдать его можно было в Южной Америке – Чили и Аргентине. Несмотря на пасмурное небо, некоторым очевидцам, поднявшимся в горы, удалось увидеть воочию это зрелищное и редкое космическое явление.

Полное солнечное затмение сопровождалось таким астрономическим явлением, как "солнечная корона". Оно началось в 17:25 по киевскому времени, а максимальная фаза затмения наблюдалась примерно в 19:00.

Из Украины посмотреть вживую на затмение было невозможно, поэтому увидеть его можно было только при помощи онлайн трансляции.

Наблюдатели за солнечным затмением

Дольше всех наблюдали затмение в чилийском регионе Араукания – около 2 минут. Хотя небо оставалось облачным, было видно корональное кольцо полного затмения.

Очевидцы солнечного затмения в чилийском регионе Араукания

Во время наблюдения очевидцы могли видеть пять протуберанцев – мощных солнечных вспышек. Луна смогла заблокировать достаточно света, чтобы эти вспышки можно было увидеть по краю лунного диска.

Наблюдение за затмением близ обсерватории в Аргентине

Солнечное затмение также было видно из космоса. Спутник GOES East, управляемый Национальным управлением океанических и атмосферных исследований (NOAA), сфотографировал тень Луны, проносящуюся по Южному полушарию.

Today's total #SolarEclipse was the only total solar #eclipse of the year. Although it was mainly visible from Earth in parts of South America, #GOESEast had a perfect view of the moon's shadow moving across the Earth. pic.twitter.com/AlU0E8eGsW