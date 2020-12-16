Солнечное затмение: как человечество прощалось с 2020 годом [ Редактировать ]
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Под конец худшего года в истории человечества, Солнце и Луна подарило человечеству самое зрелищное космическое представление – полное солнечное затмение, прошедшее 14 декабря.
Наблюдать его можно было в Южной Америке – Чили и Аргентине. Несмотря на пасмурное небо, некоторым очевидцам, поднявшимся в горы, удалось увидеть воочию это зрелищное и редкое космическое явление.
Полное солнечное затмение сопровождалось таким астрономическим явлением, как "солнечная корона". Оно началось в 17:25 по киевскому времени, а максимальная фаза затмения наблюдалась примерно в 19:00.
Из Украины посмотреть вживую на затмение было невозможно, поэтому увидеть его можно было только при помощи онлайн трансляции.
Наблюдатели за солнечным затмением
Дольше всех наблюдали затмение в чилийском регионе Араукания – около 2 минут. Хотя небо оставалось облачным, было видно корональное кольцо полного затмения.
Очевидцы солнечного затмения в чилийском регионе Араукания
Во время наблюдения очевидцы могли видеть пять протуберанцев – мощных солнечных вспышек. Луна смогла заблокировать достаточно света, чтобы эти вспышки можно было увидеть по краю лунного диска.
Наблюдение за затмением близ обсерватории в Аргентине
Солнечное затмение также было видно из космоса. Спутник GOES East, управляемый Национальным управлением океанических и атмосферных исследований (NOAA), сфотографировал тень Луны, проносящуюся по Южному полушарию.
Today's total #SolarEclipse was the only total solar #eclipse of the year. Although it was mainly visible from Earth in parts of South America, #GOESEast had a perfect view of the moon's shadow moving across the Earth. pic.twitter.com/AlU0E8eGsW— NOAA Satellites (@NOAASatellites) December 14, 2020
Вообще, с точки зрения астрономии, жители Чили и Аргентины были самыми везучими последние два года. Там за это время прошло два полных солнечных затмения. В 2019 году оно произошло зимой ближе к вечеру – тогда Солнце было низко над горизонтом, поэтому небо не стало таким темным, как в 2020 году.
Следующее полное солнечное затмение можно будет увидеть над Антарктическим полуостровом 4 декабря 2021 года. А 10 июня 2021 года будет видно из Северной Америки, Европы и Азии.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, что категорически нельзя делать во время полного Солнечного затмения. Также ранее астрономы получили самое четкое изображение пятен на Солнце.
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