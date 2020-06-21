Солнечное затмение 21 июня — это первое космическое событие подобного рода в 2020 году. Оно представляет собой кольцевое затмение или "огненное кольцо". Поскольку не все смогут его наблюдать вживую, на сайте podrobnosti.ua за ним можно наблюдать онлайн.

Эффект кольцевого затмения появляется, когда Луна находится настолько далеко от Земли, что ее относительный размер не может полностью покрыть Солнце и оставляет видимыми внешние края, создавая тем самым "кольцо огня" в небе. 21 июня Луна закроет солнце всего на 99,4%.

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Сегодняшнее солнечное затмение также знаменательно тем, что оно состоится в день летнего солнцестояния – в самый длинный в году.

Траектория движения солнечной тени во время солнечного затмения 21 июня

Наблюдать "огненное кольцо" вживую смогут жители центральной Африки и Азии, а счастливчиками, которые увидят максимальную фазу затмения, станут жители севера Индии. В этом регионе Луна полностью закроет Солнце, а сама фаза полного солнечного затмения продлится всего 38 секунд.

Частичное солнечное затмение протянется от юго-восточной Европы до северных оконечностей Австралии. В том числе солнечное затмение 21 июня смогут наблюдать жители Украины, но едва ли оно будет ощущаться, так как солнечный диск в максимальной фазе будет закрыт в лишь на 1,4% в 8:51 по киевскому времени.

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Наблюдать частные фазы затмения можно только через специальные солнечные фильтры. А смотреть через популярные способы, вроде компакт-диска или темной пластинки не подходят.

Для наблюдений за солнечным затмением можно использовать:

Очки с полной защитой от ультрафиолетового излучения. Дорогие, но надежные;

Непроявленные черно-белые фотопленки, которые содержат слой серебра;

Специальные фотофильтры для наблюдения затмений;

Сварочные очки или щитки с защитным оттенком не меньше "14".

Более того, для безопасного наблюдения за космическим явлением можно собрать ручной проектор. Для этого берется лист бумаги, бинокль или подзорная труба, которая направляется на солнце, а из окуляра на листок падает изображение солнечного диска, который закрывает Луна.

Проектор можно сделать и из подручных средств: в листе бумаги проделывается небольшое отверстие, через которое пройдет луч света и покажет солнечный диск на листе бумаги, который вы подложите ниже.

Но ни в коем случае не смотрите на Солнце через бинокль или подзорную трубу напрямую – можно повредить глаз и даже лишиться зрения!

Основные населенные пункты, где можно будет наблюдать кольцеобразное затмение вживую:

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, что в июне произойдет три лунных затмения. Более того, украинцев в июле ждет три опасных дня.