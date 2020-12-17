Новозбранный президент США Джо Байден публично сделает вакцину от коронавируса. Вероятно, это произойдет на следующей неделе. По словам помощников Байдена, задержка вакцинации происходит из-за логистических проблем.

Источники издания сообщают, что скорее всего, Байден будет вакцинирован в начале следующей недели.

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"Я не хочу опережать время, но хочу убедиться в том, что мы продемонстрируем американцам, что это безопасно. Когда я это сделаю, то сделаю это публично, чтобы вы могли стать свидетелями этого", - заявил Байден.

Ранее сообщалось, что Дональду Трампу и вице-президенту Майку Пенсу вместе с другим сотрудниками Белого дома предложат одними из первыми привиться от коронавируса.

Также мы писали о том, что в США планируют вакцинировать 100 миллионов человек.

Читайте также о том, что в США умерли шесть участников испытаний вакцины Pfizer. Двоим из погибших вводили настоящий препарат, а остальным - плацебо.

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