Байден публично вакцинируется от COVID-19 [ Редактировать ]
Новозбранный президент США Джо Байден публично сделает вакцину от коронавируса. Вероятно, это произойдет на следующей неделе. По словам помощников Байдена, задержка вакцинации происходит из-за логистических проблем.
Источники издания сообщают, что скорее всего, Байден будет вакцинирован в начале следующей недели.
"Я не хочу опережать время, но хочу убедиться в том, что мы продемонстрируем американцам, что это безопасно. Когда я это сделаю, то сделаю это публично, чтобы вы могли стать свидетелями этого", - заявил Байден.
Ранее сообщалось, что Дональду Трампу и вице-президенту Майку Пенсу вместе с другим сотрудниками Белого дома предложат одними из первыми привиться от коронавируса.
Также мы писали о том, что в США планируют вакцинировать 100 миллионов человек.
Читайте также о том, что в США умерли шесть участников испытаний вакцины Pfizer. Двоим из погибших вводили настоящий препарат, а остальным - плацебо.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Он был привит вакциной компаний BioNTech и Pfizer
Дональд Трамп готов вакцинироваться от коронавируса
Трампу предложат вакцину несмотря на то, что он уже переболел коронавирусом
Спеціальний кореспондент "Подробиць" із США Дмитро Анопченко розповів про вакцинацію у Штатах
При этом он не указал, на чем основывается его прогноз