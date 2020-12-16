В среду, 16 декабря, секретарь Государственного департамента Соединенных Штатов Майк Помпео ушел на карантин. Ранее он общался с человеком, у которого подтвердили заражение COVID-19.

Майк Помпео уже сдал тест на коронавирус, однако он показал негативный результат. Помпео находится под пристальным наблюдением медиков.

Издание отмечает, что Помпео отказался назвать человека с которым контактировал, сославшись на соображения конфиденциальности.

Ранее сообщалось, что Дональду Трампу и вице-президенту Майку Пенсу вместе с другим сотрудниками Белого дома предложат одними из первыми привиться от коронавируса.

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