В горсовете подтвердили, что у Кернеса проблема с почками и он находится на гемодиализе Источник: Facebook

В горсовете Харькова подтвердили информацию, озвученную бизнесменом Павлом Фуксом, об ухудшении состояния здоровья Геннадия Кернеса.

Пресс-секретарь Харьковского горсовета Юрий Сидоренко в комментарии "Суспільне" сообщил, что у Кернеса проблема с двумя почками и что он находится на гемодиализе.

На сегодня у него две почки неработающие. Я не знаю, сегодня, или вчера (это произошло, - ред.). Он на гемодиализе. Прогнозов больницы не дают никаких по поводу работы почек.

Сайту "Сегодня" Сидоренко сказал следующее:

Да, к сожалению, это правда. Но вообще никаких прогнозов по поводу работы почек нет. Хотят посмотреть динамику. На следующей неделе будет ясно, вернется ли он в обозначенные Павлом Фуксом даты (30 декабря. – ред.).

Между тем один из сыновей мэра Харькова, депутат Харьковского облсовета Кирилл Кернес, не подтвердил информацию о тяжелом состоянии своего отца. Он заявил изданию "Объектив", что у него нет такой информации и отец обязательно вернется в Украину.

Не должен вернуться, а вернется, но наверняка сказать дату не могу, врачи будут решать. У меня нет такой информации про отказ почки. Ничего вам сказать не могу. Последний раз неделю назад разговаривали. Это наши семейные дела. С трудом, но говорит, скоро вернется в Харьков.

Несколько дней назад Павел Фукс сообщал, что состояние Кернеса стабильное. И он должен вернуться в Украину до Нового года. Сын Кернеса Даниил Привалов называл конкретную дату - 29 декабря.

Напомним, что 28 апреля 2014 года Кернес получил огнестрельное ранение во время пробежки. В результате покушения у него были повреждены позвоночник, спинной мозг, одно из легких, печень и другие органы. Он оказался прикован к инвалидному креслу.

"Подробности" писали, что 9 декабря Геннадий Кернес без присяги стал мэром Харькова.