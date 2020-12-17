Территория Нагорного Карабаха с позиций международного права является частью Азербайджана. Об этом заявил президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

С международно-правовой точки зрения, я тоже об этом говорил, эти все территории являются неотъемлемой частью Азербайджанской Республики. Так была выстроена наша позиция и в Минской группе, где сопредседателями являются Россия, США и Франция. Мы всегда на протяжении многих лет исходили из того, что Азербайджану должны быть возвращены 7 удерживаемых районов вокруг Нагорного Карабаха.

Глава Кремля отметил, что "сама Армения независимость Нагорного Карабаха не признала", поэтому "Нагорный Карабах с точки зрения международного права - тоже Азербайджан". Путин отметил, что сейчас статус Нагорного Карабаха должен быть неизменным, а вопрос его определения нужно решать в будущем.

Сам статус Нагорного Карабаха должен остаться неизменным, то есть должен быть передан на будущее. Должен быть зафиксирован статус-кво в Нагорном Карабахе, но при обязательном создании возможности общения между Нагорным Карабахом и Арменией, для чего предполагалось создать так называемый Лачинский коридор - то есть коридор связи между Арменией и Нагорным Карабахом.

Путин также прокомментировал заявления Анкары о поддержке Баку в вопросе возвращения территорий.

Позиция Турции основана на том, и это публично заявлено, что Турция защищала, как они считают, правое дело Азербайджана, а именно - возврат территорий, которые были оккупированы в ходе боестолкновений в 1990-х годах. Ситуация вышла из-под контроля, эта напряженка длилась на протяжении многих лет. Не думаю, что произошло это в связи с каким-то вмешательством извне. Многократно же возникали трения, перестрелки и мелкие стычки. В итоге это вылилось в конфликт

По мнению Путина, корни противостояния - в этническом конфликте, который начался еще в Сумгаите, а потом перекинулся в Нагорный Карабах.

Здесь у каждой стороны своя правда. Армяне Нагорного Карабаха в свое время взялись за оружие для того, чтобы защитить свою жизнь и достоинство. И создалась та ситуация, которая сложилась на момент обострения конфликта в этом году.

Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе на границе Азербайджана и Армении начались активные боевые столкновения с применением тяжелой артиллерии и авиации. Вооруженные силы Азербайджана перешли в наступление вдоль всей линии фронта.

Баку заявлял о намерении положить конец "армянской оккупации" и вернуть земли, которые считает своими. В Азербайджане и Армении ввели военное положение и объявили мобилизацию.

Боевые действия складывались не в пользу Армении, Ереван был вынужден капитулировать. Соглашение о прекращении войны 9 ноября подписали президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян.

По условиям мирного договора, Армения должна до 1 декабря вернуть Азербайджану территории, захваченные в 1990-е годы, а Россия вводит в Нагорный Карабах своих миротворцев.

Напомним, что Владимир Путин пригрозил, что Россия может вмешаться в войну в Нагорном Карабахе, если Азербайджан будет угрожать территориальной целостности Армении.