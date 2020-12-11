Украина в ближайшее время ожидает сообщение о начале работы миссии Международного валютного фонда в стране для пересмотра программы сотрудничества с МВФ и получения очередного транша кредита от Фонда.

Об этом во время пресс-конференции сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Прежде всего залогом уверенного движения Украины к выходу из кризиса является сотрудничество с МВФ, Всемирным банком, Европейским Союзом и другими финансовыми партнерами. В частности, мы ожидаем в ближайшее время сообщение о начале работы миссии Международного валютного фонда в Украине - это даст нам возможность рассчитывать на получение в ближайшее время второго транша по программе Stand-by, которая на сегодняшний день открыта в нашем государстве", - отметил он.

Ранее Евросоюз выделил Украине транш на 600 млн евро.

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