В среду, 9 декабря, премьер-министр Дмитрий Шмыгаль заявил о том, что Европейский союз выделил Украине очередной транш на 600 млн евро. Об этом он написал в Twitter

Украина высоко ценит поддержку Европейского союза. Благодарны Валдису Домбровскису (вице-президент Еврокомиссии, - ред.) и Европейской комиссии за очередной транш в сумме 600 млн евро. Это укрепит макрофинансовую стабильность Украины в сложные времена пандемии COVID-19.

Отметим, что посол Европейского союза в Украине Матти Маасикас ранее сообщал, что Евросоюз готовится выплатить первый транш макрофинансовой помощи из программы на 1,2 млрд евро, но после того, как решение о своем транше примет МВФ.

Напомним, в Раде рассказали, что Украина не успеет получить транш от Международного валютного фонда в этом году

Читайте также, МВФ обеспокоен антикоррупционной реформой.

Также мы писали о том, что США выделят Украине на оборону $250 миллионов. Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.