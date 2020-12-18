Коронавирусная "атака" на Украину: Минздрав сделал заявление [ Редактировать ]
Пандемия коронавируса на территории Украины не ослабевает, несмотря на постепенную стабилизацию эпидемиологической ситуации. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
По его словам, за сутки в стране с диагнозом "COVID-19" госпитализировали почти 3 тысячи человек, а выписали - более 2700 пациентов.
Пандемия COVID-19, несмотря на такую стабилизацию ситуации, относительно количества заболевших, количества людей, которые госпитализируются, все равно не отступает. Все равно большое количество заболевших ежедневно. Поэтому необходимо максимально придерживаться всех правил.
Отмечается, что в Украине в течении недели наблюдалось количество выздоровевших больше, чем число новых зараженных граждан.
Читайте также, в Украине за прошедшие сутки подтвердили 12 630 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала эпидемии достигает 944 381 человек.
Кроме того, первый миллион вакцин от коронавируса в Украине ждут уже в марте. Старт вакцинации ожидается в феврале.
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