Первый миллион вакцин от коронавируса ждут уже в марте [ Редактировать ]
В четверг, 17 декабря, премьер-министр Денис Шмыгаль во время онлайн-конференции издания "НВ" "Украина и мир в 2021 году" заявил о том, что Украина должна получить первую партию вакцины от коронавируса по механизму COVAX в марте 2021 года.
При этом он сказал, что старт вакцинации ожидается в феврале. Речь идет о миллионе доз.
Так, Шмыгаль заявил:
Мы практически понимаем, когда должен начаться этот процесс. Очевидно, это февраль. А в марте по контракту мы должны получить первый миллион доз по механизму COVAX.
Напомним, что ученые назвали недостатки вакцин от COVID-19. Читайте также о том, что Всемирный банк выделит Украине деньги на вакцину от коронавируса.
Ранее сообщалось, что Африка не готова к вакцинации населения от COVID-19. Также сообщалось, что вакцина для борьбы с коронавирусной инфекцией от Moderna признана безопасной. Побочные эффекты крайне редки и не вызывают опасений.
Кроме того, вакцину Nanocovax начали испытывать на людях. Разработкой препарата занимается компания Nanogen Pharmaceutical Biotechnology.
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