В Украине за прошедшие сутки подтвердили 12 630 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

За минувшие сутки выздоровели 12 866 пациентов.

Общее число заболевших с начала эпидемии достигает 944 381 человек. При этом, выздоровели - 561 222 человек, а умерли - 16 256 (260- за минувшие сутки).

За сутки заболели 620 детей и 552 медработника. Сделано 42 340 ПЦР-теста и 26 419 ИФА-теста.

Больше всего случаев зарегистрировано в:

Киеве -1 658,

Запорожской области - 1 022,

Одесской области - 925,

Киевской области - 922,

Черкасской области - 583.

Напомним, что ученые назвали недостатки вакцин от COVID-19. Читайте также о том, что Всемирный банк выделит Украине деньги на вакцину от коронавируса.

Ранее сообщалось, что Африка не готова к вакцинации населения от COVID-19. Также сообщалось, что вакцина для борьбы с коронавирусной инфекцией от Moderna признана безопасной. Побочные эффекты крайне редки и не вызывают опасений.

Кроме того, вакцину Nanocovax начали испытывать на людях. Разработкой препарата занимается компания Nanogen Pharmaceutical Biotechnology.

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