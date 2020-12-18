Фармацевтическая компания Moderna утилизировала 400 тысяч доз вакцины от коронавируса из-за сбоя на производстве.

На крайних этапах производства произошел брак, случившийся из-за проблем с фильтрацией и компрометацию продукта. Все дозы были в процессе разработки и не успели попасть во флаконы и были частью огромной партии, состоящей из 1,4 миллиона доз.

Отмечается, что официальное представительство компании Moderna рассказало, что планы, которые были намечены по выпуску 20 миллионов доз препарата, а в последствии от 85 до 100 миллионов до конца 2021 года могут сорваться.

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Кроме того, вакцину Nanocovax начали испытывать на людях. Разработкой препарата занимается компания Nanogen Pharmaceutical Biotechnology.

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