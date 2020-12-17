Вакцина для борьбы с коронавирусной инфекцией mRNA-1273 от компании Moderna будет одобрена Европейским агентством по лекарственным средствам 6 января 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба фармацевтической корпорации.

За несколько недель стороны достигли прогресс в оценивании заявления на верификацию реализации препарата на территории ЕС.

Сегодня компания досрочно подала последний пакет данных, необходимых для оценки заявки. Они содержат информацию, которая нужна для производства вакцины для рынка ЕС.

Отмечается, что в случае провала одобрения вакцины от COVID-19 6 января, заседание комиссии будет перенесено на 12 января.

Читайте также, вакцина для борьбы с коронавирусной инфекцией от Moderna признана безопасной. Побочные эффекты крайне редки и не вызывают опасений.

Кроме того, вакцину Nanocovax начали испытывать на людях. Разработкой препарата занимается компания Nanogen Pharmaceutical Biotechnology.

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