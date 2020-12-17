В четверг, 17 декабря, Вьетнам начал испытания на людях вакцины от коронавируса Nanocovax собственного производства. Разработкой вакцины занимается компания Nanogen Pharmaceutical Biotechnology.

Первые пробные прививки были сделаны трем добровольцам в Ханое, сообщает VNA.

На первом этапе испытаний препарат планируют ввести 60 добровольцам в возрасте от 18 до 50 лет. Каждый доброволец получит две прививки вакцины с перерывом в 28 дней.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе начинается массовая вакцинация от коронавируса. Вакцинация стартует с Германии, после чего другие страны ЕС хотят последовать ее примеру и иметь возможность получить препарат в кратчайшие сроки.

Также мы писали о том, что премьер-министр Денис Шмыгаль просит Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) ускорить поставки в Украину вакцины от коронавируса.

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