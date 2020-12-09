В среду, 9 декабря, в Тернопольской области разбился биплан. По предварительным данным, погиб один человек, сообщает пресс-служба полиции Тернопольской области.

В полицию о происшествии около 17:00 сообщили очевидцы. В поле возле села Золотая Слобода Козовского района местные жители увидели, как упал самолет.

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На место выехала следственно-оперативная группа. Полицейские обнаружили самолет с разбитой кабиной и оторванным мотором, а вблизи - тело человека.





Правоохранители продолжают работать на месте происшествия, проводятся первоочередные следственные действия. Причина падения биплана выясняется.

Ранее сообщалось, что под Киевом упал самолет. По данным правоохранителей, при крушении пострадали пилот и инструктор, они получили травмы разной степени тяжести и были экстренно госпитализированы.

Также мы писали о том, что самолет сел на трассу и попал в ДТП. Пилот решил сесть "там, где было безопаснее всего".

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