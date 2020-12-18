Конкурент Starlink: четвертую партию спутников связи OneWeb вывели на орбиту (видео) [ Редактировать ]
Источник: Роскосмос
Российская ракета-носитель "Союз-2.1б" с 36 британскими спутниками связи OneWeb стартовала с космодрома "Восточный". Об этом сообщает пресс-служба "Роскосмоса".
Выведение космических аппаратов на заданную орбиту разгонным блоком "Фрегат-М" займет почти четыре часа. Спутники будут отделяться в 9 этапов по 4 аппарата за раз.
#OneWeb: 561 секунда → состоялось отделение орбитального блока в составе разгонного блока «Фрегат» и спутников @OneWeb.— РОСКОСМОС (@roscosmos) December 18, 2020
В течение 3,5 часов космические аппараты будут отделяться от разгонного блока. Следите за обновлениями! pic.twitter.com/EnCQFvraql
Это первый запуск аппаратов OneWeb с "Восточного" и первый полностью коммерческий запуск с этого космодрома.
Первые 6 спутников OneWeb были запущены с космодрома Куру в феврале 2019 года. Еще два старта состоялись в 2020 году с Байконура: 7 февраля на орбиту были выведены 34 спутника, а 21 марта - еще столько же.
В общей сложности британская корпорация OneWeb намеревается развернуть на околоземной орбите порядка 600 спутников. После сегодняшнего запуска, ее орбитальная группировка составляет 110 аппаратов.
В марте она была вынуждена подать в США заявление о банкротстве, поскольку инвесторы отказали ей в инвестициях в размере около $2 млрд. Чтобы спасти телекоммуникационную компанию, в июле правительство Великобритании приняло решение приобрести ее. Сделка завершилась в ноябре.
OneWeb планирует обеспечить широкополосным доступом сотни миллионов потенциальных пользователей, проживающих в местах, где отсутствует такая связь.
Аналогичный проект сейчас реализует компания SpaceX Илона Маска. Starlink - спутниковая сеть нового поколения, которая в случае успешного запуска сможет обеспечить людей по всему миру широкополосным доступом в интернет.
С начала мая 2019 года SpaceX запустила 16 ракет со спутниками Starlink, их орбитальная группировка уже насчитывает почти 900 космических аппаратов. В настоящее время SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире. В перспективе SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тысяч космических аппаратов.
Компания Илона Маска надеется начать предлагать услуги клиентам в США в конце 2020 года. Чтобы получить доступ к сети, пользователям потребуется лишь небольшой терминал.
Напомним, что SpaceX отправила к МКС астронавтов на корабле Crew Dragon.
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