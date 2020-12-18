Ельдорадо для шахраїв! Зимові свята - традиційний час для подарунків. А отже, для тих, хто вміє обманювати, це - можливість зібрати чи не найбільший за рік урожай.

Які схеми вигадують шахраї, щоб виманити з нас гроші? Та на що треба звертати увагу, аби не стати жертвою аферистів?

Клондайк для покупців!

Ігор Курочка, експерт YouControl:

У нас человек, он такой - который любит подешевле и побольше.

Та Ельдорадо для шахраїв. Тим паче зараз - в часи коронавірусу.

Ігор Курочка, експерт YouControl:

Такого рода покупки становятся более востребованными, частыми.

Руслан Болгов, член правління Асоціації приватних детективів України:

Онлайн врать легче, чем оффлайн.

А продавати підробки - ще простіше!

Прислали подделку. Вы прикиньте, тут даже смотреть нечего.

Но это не то, что я заказывал.

І навіть якщо прийшла підробка - це ще й непогано!

Дарія, потерпіла:

Почалася переписка, вони мені обіцяли там обіцянки-цяцянки.

У скільки українцям обходяться цяцянки онлайн-продавців повітря? Чи можна повернути гроші після "невдалого" інтернет-шопінгу?

В Інтернеті є все. І купити можна все, що хочете. А ще - покупцем може бути хто завгодно. Так само як і продавцем. Бо зареєструвати онлайн-магазин навіть з продажу телефонів - справа двох хвилин.

Але чи означає швидкість і доступність - добра якість послуг? І чи впевнені, що отримаєте те, що замовили.

Як у історії подруги пана Руслана. Жінка не встояла перед ну дуууже привабливою пропозицією.

Руслан Болгов, член правління Асоціації приватних детективів України:

Предлагались телефоны с сумасшедшей скидкой в 70 процентов. Если вы пройдете опрос, вы получаете настоящий брендовый телефон с такой сумасшедшей скидкой. В итоге он будет стоить в районе 3 тысяч гривен. А на самом деле он будет стоить 19-20 тысяч.

Ось який вигляд мав сайт. Тут і яскраві оголошення, і опитування, яке треба пройти для отримання знижки, а ще - докладний опис смартфону. Загалом, уся інформація про ґаджет. А от про акцію додатково розповіли опертори.

А що тут не так? - А чому має бути щось "не так"? - Ну, така знижка божевільна. - З нагоди Дня народження нашого магазину.

Єдине, про що змовчали під час "запуску атракціону щедрості" - це якість виробу. Бо смартфон виявився підробним. Тобто "оболонка" майже оригінальна, а от начинка - "липа".

На цих телефонах взагалі пише WELCOME. Це не логотип. - Тобто, це - підробка, так? Це щось не те. Можна вийти тут на робочий стіл. Мають бути фірмові додатки HUAWEI - їх немає.

Як і гарантійного талону, і сертифікату якості... З оригінального - хіба коробка. Та й та пом'ята...

Руслан Болгов, член правління Асоціації приватних детективів України:

Любой товар, который продается "из сумасшедшей скидкой" - несет в себе конкретные две угрозы: либо это не качественный товар изначально, это уже мошенничество, либо это "бушный" товар, и третий вариант - вам вообще ничего не пришлют.

Дарія, потерпіла від онлайн-шахраїв:

П'ять днів. Я написала, почекала. Вони обіцяли 1-5 днів.

Але ні через 5, ні через 10, ні навіть через кілька місяців Дарія свого замовлення так і не отримала. Дівчина оплатила два спортивні костюми в магазині в Інстаграм.

Дарія, потерпіла від онлайн-шахраїв:

Там була купа відгуків, що "дуже дякуємо", "все добре". Я чесно скажу, що я їх перевірила, чесно скажу, я їм не дуже повірила, але щось пішло не так.

І коштувало воно дівчині...

Дарія, потерпіла від онлайн-шахраїв:

Дві з половиною тисячі гривень. Гривень! Це вже позитивно. (сміється)

Але спочатку всі традиції "діджиталізованих" Остапів Бендерів: годування обіцянками, постійні перенесення відправлення на завтра. І фінальне: "У всьому винен... виробник".

Дарія, потерпіла від онлайн-шахраїв:

"Здравствуйте! Приносим извинения за задержку. Нам цех задержал сильно партию костюмов". Коли я їм написала: "Дайте мені гроші, я вже сама пошию ці костюми", вони чомусь просто перестали мені відписувати.

Тому дівчина звернулася до кіберполіції та поскаржилася на сторінку в Інстаграм.

А чи можливо "спритників" цих двох історій змусити відповісти, вже офлайн? І чи вдасться їх знайти?

Усе залежить від продавця. Точніше, від форми, в якій він веде торгівлю. Найскладніше - з оголошеннями продажу вже вживаного товару. А якщо це сторінка в соціальні мережі...

Ігор Курочка, керівник відділу навчання компанії YouControl:

Вот это вот… специфически. Почему? Потому что, если у вас есть знакомые, которые купили там товары - они вам могут сказать ФИО продавца. Тогда по этому ФИО в аналитической системе "YOUCONTROL", посмотреть. Чуть копнуть.

Копнути трохи "глибше" можна з ФОПами. Щоправда, інформації про продавця буде обмаль.

Ігор Курочка, керівник відділу навчання компанії YouControl:

По ФОП, как правило, меньше информации - потому что хоть это субъект хозяйственной деятельности, но все же это человек, и на него распространяется закон о защите персональных данных.

Не поширюється він лише на юридичних осіб. Тобто, на великі інтернет-магазини. А значить, перевірити їх значно простіше. У розділі "контакти" знаходимо код Єдиного державного реєстру підприємців (тобто, ЄДРПОУ). Далі вносимо цей номер у пошук на аналітичних сайтах. Кілька хвилин... і бачимо рішення суду!

В котором у нас речь идет о том, что особа 1, звертається до Інтернет-магазину "мобілак.юей" на відшкодування збитків завданої внаслідок шахрайських дій. Для себя мы делаем определенные выводы - то есть, что нам дальше делать.

Утім, навіть рішення суду - не гарантія справедливості! Бо покарання за шахрайство в Україні:

Руслан Болгов, член правління Асоціації приватних детективів України:

Очень лояльное, и очень слабенькое. 190 часть первая - она предполагает условное и никаких штрафов. И это проблема. И мошенники этим пользуются.

Тим паче зараз, коли під час карантину майже всі сфери життя, а особливо торгівля, перейшли в онлайн. Щоб не "потрапити на гроші", експерти радять робити покупки тільки в перевірених інтернет-магазинах та на офіційних сайтах реальних крамниць. А ще - не платити наперед та за змоги обирати самовивіз товару.