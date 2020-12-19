Спасатели предупредили украинцев о "желтом" уровне опасности [ Редактировать ]
В Украине, 19 декабря, в западных областях будет туманно - видимость 200-500 м и усиление ледовых явлений на Днепровских водохранилищах, спасатели призвали украинцев быть внимательными на дорогах.
"По данным УкрГидрометцентра, 19 декабря утром в западных областях туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.
Также в связи со снижением температуры воздуха, 20-23 декабря на Днепровских водохранилищах, кроме Каховского водохранилища, ожидается усиление ледовых явлений.
Как ранее сообщалось, резкое ухудшение погодных условий привело к обесточиванию 174 населенных пунктов в трех регионах Украины. Ранее мы сообщали, как пережить снегопад, практические советы.
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