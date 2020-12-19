В Украине за прошедие сутки подтвердили 11 742 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает Министерства здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Стоит отметить, что за сутки выздоровели - 13 314 пациентов.

Общее число заболевших с начала эпидемии - 956 123 человека. Выздоровели - 574 536 человек, а также COVID-19 унес жизни 16 469 украинцев, (213 за минувшие сутки).

За сутки COVID-19 заболели 547 детей и 481 медработник. За прошедшие сутки в больницы с диагнозом COVID-19 попали еще 2865 человек.

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Больше всего случаев зарегистрировано в:

г. Киев – 1364,

Одесской области -1161,

Запорожской области - 829,

Киевской области - 827,

Днепропетровской области - 667.

Напомним, ученые назвали недостатки вакцин от COVID-19. Читайте также о том, что Всемирный банк выделит Украине деньги на вакцину от коронавируса.

Ранее сообщалось, что Африка не готова к вакцинации населения от COVID-19. Также сообщалось, что вакцина для борьбы с коронавирусной инфекцией от Moderna признана безопасной. Побочные эффекты крайне редки и не вызывают опасений.

Читайте также, вакцину Nanocovax начали испытывать на людях. Разработкой препарата занимается компания Nanogen Pharmaceutical Biotechnology.

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