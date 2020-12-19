Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
В Украине за прошедие сутки подтвердили 11 742 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает Министерства здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
Стоит отметить, что за сутки выздоровели - 13 314 пациентов.
Общее число заболевших с начала эпидемии - 956 123 человека. Выздоровели - 574 536 человек, а также COVID-19 унес жизни 16 469 украинцев, (213 за минувшие сутки).
За сутки COVID-19 заболели 547 детей и 481 медработник. За прошедшие сутки в больницы с диагнозом COVID-19 попали еще 2865 человек.
Больше всего случаев зарегистрировано в:
г. Киев – 1364,
Одесской области -1161,
Запорожской области - 829,
Киевской области - 827,
Днепропетровской области - 667.
Напомним, ученые назвали недостатки вакцин от COVID-19. Читайте также о том, что Всемирный банк выделит Украине деньги на вакцину от коронавируса.
Ранее сообщалось, что Африка не готова к вакцинации населения от COVID-19. Также сообщалось, что вакцина для борьбы с коронавирусной инфекцией от Moderna признана безопасной. Побочные эффекты крайне редки и не вызывают опасений.
Читайте также, вакцину Nanocovax начали испытывать на людях. Разработкой препарата занимается компания Nanogen Pharmaceutical Biotechnology.
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