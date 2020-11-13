Магнитная буря в ноябре 2020 года затянется на целую неделю. В Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН считают, что буря будет мощнее, чем прогнозировалось ранее.

Магнитная буря начнется 18 ноября, а закончится 25-го. По словам специалистов, в этот период будет два пика - 20 и 22 числа, передает "РБК-Украина".

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Магнитная (или геомагнитная) буря возникает при поступлении в окрестности Земли потоков солнечного ветра. По словам астрофизиков, буря может длиться как несколько часов, так и несколько дней кряду.

По словам медиков, бури отрицательно влияют на состояние здоровья людей с метеозависимостью, пожилых людей. Испытывать недомогание могут также те, у кого есть трудности с давлением (гипотоники, гипертоники), сердечные недуги, проблемы с сосудами.

В опасные дни может "ныть" сердце, болеть голова, возникать мигрень и прыгать давление. У здоровых людей тоже может внезапно разболеться голова, появиться беспричинная усталость, проблемы с засыпанием и пробуждением.

Главное, о чем нужно помнить в дни магнитной бури: правильное питание, здоровый сон и умеренны нагрузки, утверждают специалисты.

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