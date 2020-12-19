"Пытаюсь не сойти с ума": известная телеведущая заболела COVID-19 [ Редактировать ]
Популярная украинская телеведущая - Маша Ефросинина в канун дня Святого Николая заболела коронавирусом. Об этом звезда сообщила в Instagram.
Так выглядит победа в конкурсе на самый конченый подарок к Николаю и Новому году. Чувствую себя (хре…) сносно.
Ефросинина отметила, что находится под контролем врачей и выполняет все их предписания, она также добавила, что члены ее семьи здоровы, а она проведет праздники в изоляции на чердаке.
Телеведущая также добавила, что пытается держать себя под контролем, потому что из-за положительного теста ей пришлось отменить все свои планы.
Нахожусь под контролем докторов, честно выполняю предписания! И пытаюсь не сойти с ума от осознания того, КАКОЕ количество запланированного и важного отменилось одним ковырянием в носу для пцр…
Звезда призвала всех беречь себя и свое здоровье.
Фанаты телеведущей поддержали ее и пожелали скорейшего выздоровления.
Машуля, скорейшего и лёгкого выздоровления. Лучики добра полетели! Выздоравливай побыстрей, Машунька! Обнимаю.
Маша, одужуйте швидко і без "побочних". сумна звістка і немає чим розрати, але тримайтесь там на горищі.Миколай, якщо буде лізти з даху то до Вас першої потрапить.
Напомним, ранее Анатолий Анатолич переболел коронавирусом, шоу-мен пренес в достаточно легкой форме COVID-19.
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