Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк стала жертвой грабителей, звезду обворовали во время путешествий по Черниговской области. Об этом сообщили в пресс-службе Нового канала.

Во время съемок шоу "Le Маршрутка", Никитюк и ее водитель "Богдана" остановились около поля, чтобы отдохнуть от дороги.

После сна звезда заметила, что лишилась многих вещей. Как отметила Никитюк, что первым делом у них украли телефоны и навигатор, но забрали и более габаритный багаж.

Грабители забрали турецкие коврики, югославский костюм, вынесли холодильник, телевизор, микроволновку, вытяжку. Не понимаю, кому нужен был сервант? Они что, через поле его тащили? Из всех дорогих вазонов забрали рододендрон

После инцидента звезда сообщила, что будет страховать свои вещи.

Как ранее сообщалось, бандиты похитили во второй раз за 8 лет и ограбили бывшего игрока сборной по футболу. Похищение произошло накануне в городе Варри на юге Нигерии. 36-летний Ободо припарковался для покупки фруктов.

Читайте также, Яну Клочкову ограбили в ее день рождения, сама Клочкова никак не комментирует инцидент.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.