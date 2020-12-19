В ближайшие дни елка в Трускавце снова будет сиять Источник: Варто - Галицькі новини

В Трускавце Львовской области праздник открытия городской Новогодней елки омрачило досадное происшествие. При попытке зажечь праздничную иллюминацию из символа Нового года повалил густой дым. Об этом сообщает Depo.Львов.

Торжества сопровождалось небольшим концертом, танцами и театральным представлением. Конфуз случился после того, как Святой Николай зажег на площади Независимости новогоднюю елку. Из ее верхней части пошел дым. Со сцены послышались возгласы: "Выключай! Выключай!", и елка погасла.

Чрез несколько минут новогоднюю красавицу снова попытались засветить, однако дым пошел снова, поэтому иллюминацию снова выключили. Организаторы несколько раз пытались зажечь гирлянды, но результат был один и тот же. Очевидцы сообщают, что на площади возле елки чувствовался сильный запах горелой проводки.

Трагикомический момент попал на видео (с 1:17).

После окончания праздника главную елку Трускавца выключили окончательно. Электрики и спасатели выяснили, что причиной неисправности стало короткое замыкание. Городские власти обещают, что в ближайшие дни она будет сиять и радовать горожан и туристов.

Добавим, что главная новогодняя елка в центре Трускавца является искусственной.

Ранее сообщалось, что скандал возник и вокруг главной елки Украины в Киеве. По требованию общественности вместо "ведьмовской" шляпы на верхушке дерева установили традиционную Вифлеемскую звезду.

Напомним, что "Подробности" опубликовали календарь благоприятных дат, когда ставить елку на Новый год-2021 и написали о том, как стильно украсить елку.