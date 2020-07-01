В Трускавце Львовской области разрешили работу лечебно-оздоровительных и санаторно-курортных учреждений, а также комплексов отдыха и оздоровления. Такое решение приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Также разрешена работа спортивных залов и площадок, фитнес-центров, стадионов, бассейнов и заведений общественного питания (ресторанов и кафе). Владельцы и персонал обязаны по-прежнему соблюдать все противоэпидемиологические требования.

Под запретом по-прежнему остаются лишь детские лагеря отдыха и оздоровления. Кабмин продлил запрет на открытие детских лагерей до 31 июля 2020 года.

Тем временем во Львовской области карантин решили продлить до 7 июля. За прошлые сутки коронавирус подтвержден еще у 143 жителей, это самый высокий показатель в Украине.

Тем временем власти пригрозили, что могут закрыть курорты, если будет отмечен значительный рост заболеваемости.