Жахлива трагедія у місті Газіантеп, на півдні Туреччини. У відділенні лікарні для хворих на COVID-19, вибухнув кисневий апарат. Одразу спалахнула пожежа. Щонайменше дев'ятеро пацієнтів загинули - їм було від 56 до 85 років.

Пожежу загасили. Одиннадцятеро вцілілих, які проходили там інтенсивний курс протиковідної терапії, перевезли до іншої лікарні.

Чому не витримав кисневий апарат - з'ясовують.