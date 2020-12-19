Мужская гонка преследования

Норвежский биатлонист Стурла Легрейд стал победителем гонки преследования на четвертом этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

Легрейд преодолел 12,5 км за 31 минуту 14,9 секунды, допустив 1 промах на 4 огневых рубежах. Вторым финишировал француз Эмильен Жаклен (+8,5 сек; 0 промахов), третьим - норвежец Йоханнес Бё (+8,9; 3).

Легрейд выиграл уже третью гонку этапа Кубка мира в нынешнем сезоне. Ранее он был первым в индивидуальной гонке на 20 км на первом этапе в финском Контиолахти и в спринте на нынешнем этапе.

Капитан украинской сборной Дмитрий Подручный (+1:55,3; 4), который на днях в спринте финишировал 6-м, в воскресной гонке пришел 21-м. Подручный много ошибался на огневых рубежах и заработал четыре штрафных круга в гонке. 35. Антон Дудченко финишировал 35-м, а Артем Прима - 39-м.

Гонка преследования. Мужчины

1. Стурла Легрейд (0 + 0 + 1 + 0) 31: 14.9

2. Эмильен Жаклен (0 + 0 + 0 + 0) +8,5

3. Йоханнес Тингнес Бе (2 + 0 + 1 + 0) +8,9

...

21. Дмитрий Подручный (1 + 1 + 2 + 0) +1: 55.3

35. Антон Дудченко (1 + 1 + 0 + 1) +2: 59,8

39. Артем Прима (1 + 0 + 1 + 2) +3: 14,2

В общем зачете Кубка мира лидерство после восьми гонок сохраняет Йоханнес Бе, в его активе 392 очка. На второе место поднялся Легрейд (335), третьим идет еще один норвежец Йоханнес Дале (314).

Женская гонка преследования

В женской гонке преследовании первой пришла норвежская биатлонистка Тириль Экхофф (на фото). Она показала результат 28 минут 24,8 секунды, допустив 1 промах на 4 огневых рубежах.

Второе место заняла шведка Ханна Эберг (+22,5; 2) третьей стала ее сестра Эльвира Эберг (+27,6; 2).

В украинской команде Юлия Джима допустила промах на четвертом рубеже и финишировала 23-й. Дарья Блашко после трех кругов штрафа на 2 рубежах в стойке, финишировала лишь 51-й - без кубковых очков. Анастасия Меркушина показала чистую стрельбу лежа и 3 промаха на двух стойках. К финишу она пришла 56-й.



Гонка преследования. Женщины

1. Тирил Экхофф (0 + 1 + 0 + 0) 28: 24,8

2. Ханна Эберг (1 + 0 + 1 + 0) +22,5

3. Эльвира Карин Эберг (1 + 0 + 0 + 1) +27,6

...

23. Юлия Джима (0 + 0 + 0 + 1) +2: 24,0

51. Дарья Блашко (0 + 0 + 1 + 2) +4: 21.9

56. Анастасия Меркушина (0 + 0 + 1 + 2) +5: 34,8

DNS Валя Семеренко

Лидерство в общем зачете сохраняет норвежка Марте Рейселанн (355 очков), следом идут Ханна Эберг (351) и белоруска Динара Алимбекова (305). В зачете гонок преследования первые два места также за Рейселанн (150) и Эберг (145), на третьем месте располагается Экхофф (144).

Напомним, что Кубок мира по биатлону в 2020 году начался 28 ноября в Контиолахти (Финляндия). Он должен завершиться 21 марта 2021 года в норвежском Осло. Этап Кубка мира в Хохфильцене завершится в воскресенье, 20 декабря, женской гонкой преследования и мужской эстафетой.