В пятницу, 18 декабря, четвертый этап Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене продолжится женским спринтом. Спортсменки выйдут на старт в 15:15 по киевскому времени.

Гонку в прямом эфире покажет UA:Перший, "Евроспорт", "Матч ТВ" и "Беларусь 5". Планируется трансляция на сайте IBU и UA:Біатлон.

На четвертом этапе Кубка мира в сборную возвращается Анастасия Меркушина, которая пропустила три этапа. Также на спринт заявлена тройка олимпийских чемпионок: Юлия Джима, Валентина Семеренко и Елена Пидгрушная.

Спринт. Женщины:

19. Валя Семеренко.

41. Дарья Блашко.

51. Юлия Джима.

68. Анастасия Меркушина.

98. Елена Пидгрушная.

Можно сказать, что украинской сборной везет в женской эстафете в Хохфильцене: в 2013 году наша команда выиграла золото, в 2010, 2012 и 2017 годах - была второй, а в 2015 году - взяла бронзу.

В четверг, 17 декабря, украинец Дмитрий Пидручный занял шестое место в личной спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Украинец прошел оба огневых рубежа, но немного не дотянул до медалей. Обойти Пидручного смогли только скандинавы - швед и четыре норвежца. Причем подиум вышел полностью норвежским.

Напомним, что Кубок мира по биатлону в 2020 году начался 28 ноября в Контиолахти (Финляндия). Он должен завершиться 21 марта 2021 года в норвежском Осло. Этап Кубка мира в Хохфильцене завершится в воскресенье, 13 декабря, женской гонкой преследования и мужской эстафетой.