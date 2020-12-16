Удивительное открытие совершили ученые из Тель-Авивского университета. Их исследования показали, что коронавирус COVID-19 легко убивает ультрафиолетовое излучение от простых светодиодов.

Результаты их исследования опубликованы в Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology.

Это открытие поможет эффективно продезинфицировать помещения, общественные места и транспорт. Однако нужна определенная световая волна и соблюдение мер предосторожности.

Ультрафиолет оказался эффективным против коронавируса

По данным ученых, длина волны 285 нм почти такая же эффективная в борьбе с вирусом, как и длина волны 265 нм и требует меньше 30 минут для уничтожения более 99,9% вирусов на площади в 15 кв.м.

С экономической точки зрения, лампы с длиной волны 285 нм обходятся дешевле, а значит помогут человечеству эффективно бороться с опасным вирусом, вызывающий смертельный недуг. Более того, для питания такой лампы необходимо всего 13 Ватт.

13-ваттные лампы эффективно убивают коронавирус

"Мы доказали, что коронавирус можно уничтожить, используя дешевые и доступные светодиодные лампы, которые потребляют меньше энергии и не содержат ртуть, как обычные лампы", – заявил автор исследования Хадасу Маман.

Ученые уточняют, что ультрафиолетовый свет с длиной волны 285 нм опасен для человека – он вызывает рак кожи. Поэтому нельзя подвергаться прямому воздействию этого вредного излучения. Обеззараживать помещение следует исключительно без присутствия в нем.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как коронавирус впервые совершил "убийство" лидера государства. В то же время в Израиле начались клинические испытания вакцины против коронавируса.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.