Коноравирус уничтожается элементарным способом: открытие ученых Израиля [ Редактировать ]
Источник: Mirror
Удивительное открытие совершили ученые из Тель-Авивского университета. Их исследования показали, что коронавирус COVID-19 легко убивает ультрафиолетовое излучение от простых светодиодов.
Результаты их исследования опубликованы в Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology.
Это открытие поможет эффективно продезинфицировать помещения, общественные места и транспорт. Однако нужна определенная световая волна и соблюдение мер предосторожности.
Ультрафиолет оказался эффективным против коронавируса
По данным ученых, длина волны 285 нм почти такая же эффективная в борьбе с вирусом, как и длина волны 265 нм и требует меньше 30 минут для уничтожения более 99,9% вирусов на площади в 15 кв.м.
С экономической точки зрения, лампы с длиной волны 285 нм обходятся дешевле, а значит помогут человечеству эффективно бороться с опасным вирусом, вызывающий смертельный недуг. Более того, для питания такой лампы необходимо всего 13 Ватт.
13-ваттные лампы эффективно убивают коронавирус
"Мы доказали, что коронавирус можно уничтожить, используя дешевые и доступные светодиодные лампы, которые потребляют меньше энергии и не содержат ртуть, как обычные лампы", – заявил автор исследования Хадасу Маман.
Ученые уточняют, что ультрафиолетовый свет с длиной волны 285 нм опасен для человека – он вызывает рак кожи. Поэтому нельзя подвергаться прямому воздействию этого вредного излучения. Обеззараживать помещение следует исключительно без присутствия в нем.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как коронавирус впервые совершил "убийство" лидера государства. В то же время в Израиле начались клинические испытания вакцины против коронавируса.
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