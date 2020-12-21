Всі вийшли з автобуса самостійно ще до приїзду рятувальників

У Дніпропетровській області напередодні на ходу спалахнув автобус. Інцидент стався на автошляху Дніпро-Кривий Ріг. На момент займання у салоні було сім пасажирів та водій. Ніхто не постраждав.

Всі вийшли з автобуса самостійно ще до приїзду рятувальників. За даними ДСНС, зайнялося у моторному відсіку. Ліквідували пожежу за пів години.