Десятки стран мира решили запретить на различные сроки авиасообщение с Великобританией из-за случаев заболевания новым штаммом коронавируса на острове. Первыми решение запретить перелеты из Великобритании приняли в Нидерландах. Запрет продлится до конца 2020 года.

Бельгия приостанавливает прибытие авиарейсов и поездов из Великобритании с полуночи (23:00 по Гринвичу).

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Позже Австрия объявила, что готовится остановить воздушное сообщение, но еще назвала конкретных сроков.

Власти Канады приостанавливают пассажирские авиарейсы из Великобритании с 21 декабря на 72 часа. Уточняется, что пассажиры прибывшие в Канаду из Великобритании в воскресенье, 20 декабря, должны пройти повторную проверку, в отношении них будут действовать дополнительные меры, в том числе тщательная проверка информации об их карантине после приезда.

Власти Франции на 48 часов запретили принятия рейсов из Великобритании. Запрет начнет действовать с полуночи 21 декабря.

Германия также закрыла пассажирское воздушное сообщение с Британией. Министерство транспорта ФРГ сообщило, что запрет начнет действовать с понедельника, 21 декабря, и продлится как минимум до 31 декабря. Исключения будут сделаны только для грузовых самолетов.

Греция ввела семидневный карантин для тех, кто прилетает из Великобритании вместо трехдневного, как для пассажиров из других стран. Противоэпидемиологическая мера начнет действовать с 4-х часов утра (6-ти утра по Киеву) 21 ноября. К аналогичным мерам прибегла и Чехия, которая ввела более жесткие карантинные ограничения для тех, кто прибывает из Великобритании.

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Издание также сообщает, что Ирландия приостановила авиасообщение с Британией на 48 часов из-за появления там мутировавшего коронавируса. Болгария ввела запрет на полеты из Британии до 31 декабря.

Запрет на въезд из Соединенного королевства ввела и Швеция. Он будет касаться путешествий автомобилями, паромами и самолетами. Официально решение будет принято в понедельник, 21 декабря.

В Финляндии медики советуют властям немедленно прекратить авиасообщение с королевством.

Эстония до конца 2020 года прекращает воздушное сообщение с Великобританией, сообщает МИД балтийской страны.

Прием авиарейсов из Британии приостановила и Литва. Ограничение будет действовать с 21 декабря до полуночи 31 декабря. Полеты из Литвы в Великобританию пока не отменяются.

Кроме европейских стран, Израиль также заявил, что запрещает полеты из Великобритании, Дании и Южной Африки, поскольку в этих странах обнаружен мутировавший штамм.

Турция временно прекратит принимать авиарейсы из Британии, ЮАР, Дании и Нидерландов. Об этом заявил глава Минздрава страны.

В Колумбии авиационное сообщение приостанавливается с 21 декабря. Все граждане, которые в течение последних двух недель посещали Великобританию и которые вернутся в Колумбию после 21 декабря, должны оставаться на самоизоляции в течение 14 дней. Марокко приостановило полеты с Соединенным Королевством с вечера воскресенья, 20 декабря.

Саудовская Аравия обратилась к более суровым мерам - страна на неделю остановит все международные авиарейсы из-за нового штамма коронавируса. В МВД страны заявили, что могут продлить этот запрет «до тех пор, пока не будет понятна медицинская информация о природе этого вируса». На неделю также закроются сухопутные и морские порты страны.

Иран дополнил ряд стран, которые закрывают авиасообщение с Великобританией из-за мутировавшего коронавируса. Заместитель министра дорог и урбанистического развития Ирана Шахрама Адамнеяд заявил, что запрет полетов из Британии продлится две недели.

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