Британские лаборатории обнаружили "сверхбыстрый" вид коронавируса [ Редактировать ]
В Великобритании была найдена новая мутация коронавирусной инфекции, распространяющаяся с высокой скоростью.
Некоторые районы страны начнут заражаться с ускоренными темпами, а на настоящий момент лабораторно подтвердили 100 случаев нового COVID-19.
Отмечается, что существует мизерная вероятность неэффективности новосозданных вакцин от инфекции. При этом, в ВОЗ сделали заявление, что пока не существует достоверных доказательств, что новый тип коронавируса может на ДНК SARS-CoV-2.
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Кроме того, В Канаде стартует вакцинация от коронавируса. Решение начать использование препарата связано с ростом заболеваемости.
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