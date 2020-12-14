В Великобритании была найдена новая мутация коронавирусной инфекции, распространяющаяся с высокой скоростью.

Некоторые районы страны начнут заражаться с ускоренными темпами, а на настоящий момент лабораторно подтвердили 100 случаев нового COVID-19.

Отмечается, что существует мизерная вероятность неэффективности новосозданных вакцин от инфекции. При этом, в ВОЗ сделали заявление, что пока не существует достоверных доказательств, что новый тип коронавируса может на ДНК SARS-CoV-2.

Читайте также, ученые назвали самый частый симптом COVID-19. На боли в мышцах жаловались у 55% пациентов, а более половины (51%) испытывали головную боль.

Кроме того, В Канаде стартует вакцинация от коронавируса. Решение начать использование препарата связано с ростом заболеваемости.