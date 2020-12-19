Убивает молодежь: в Африке обнаружили новую мутацию COVID-19 [ Редактировать ]
Источник: Reuters
В Южно-Африканской Республике (ЮАР) обнаружили новую для страны мутацию коронавируса. Об этом сообщает Минздрав ЮАР.
Разновидность вируса, названная 501.V2, распространяется быстрее, чем зафиксированные ранее мутации, выяснили генетики. Также эта мутация приводит к более частому, по сравнению с первой волной, тяжелому течению COVID-19 среди молодежи без сопутствующих заболеваний.
По словам министра здравоохранения Звелини Мхизе, эта разновидность вируса стала преобладать во время второй волны распространения COVID-19, начавшейся в декабре. Она вызывает беспокойства, но повода для паники нет.
Эпицентром этой разновидности коронавируса стал округ Нельсон Мандела Бей в провинции Восточный Кейп. Оттуда она начала распространяться на восток в провинцию Квазулу-Наталь и района Гарден-Рут на западе страны.
За последние сутки в ЮАР зафиксированы 184 смерти от COVID-19, количество новых случаев заболевания составило 9 100. Общее число зараженных в этой африканской стране составляет 892 813, скончались 24 011, выздоровели более 783 тысяч человек.
Напомним, что в Украине за прошедшие сутки подтвердили 11 742 новых случая заражения коронавирусом. 213 человек умерли.
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