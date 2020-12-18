Беларусь продолжит транзит нефти через Украину [ Редактировать ]
В пятницу, 18 декабря, гендиректор "Укртранснафты" Николай Гавриленко заявил, что на год продлен контракт на транзит нефти с BNK UK Ltd, которая является "дочкой" Белорусской нефтяной компании.
Уже продлили. В начале декабря. В рабочем порядке.
Также он уточнил, что тариф и контрактные условия соответствуют действующему договору.
Условия те же. От белорусской стороны была просьба сделать определенный дисконт на тариф, но учитывая наши производственные особенности по прокачке в режиме, который предусмотрен договором, мы им объяснили, что снижение возможно в случае увеличения объемов транспортируемой нефти в их сторону. Дифференциалы у них есть, они четко понимают, какие варианты снижения тарифа возможны. Будут увеличиваться объемы – будет снижаться тариф.
В целом по итогам 2020 года транспортировка азербайджанской нефти из МНТ Южный в Беларусь через Украину составит 880 тыс. тонн, в т.ч. 80 тыс. тонн – в экспортном режиме.
Президент Беларуси Александр Лукашенко ранее заявлял, что в НАТО создается военная группировка для захвата западных белорусских земель. И рассказал о центре американских спецслужб в Киеве, пригрозив Украине санкциями.
"Подробности" уже писали о том, что Украина и Беларусь начали торговую войну.
по теме
В понедельник, 30 ноября, из-за ожидания итогов конференции ОПЕК, где будет рассматриваться вопрос о продлении текущих ограничений по добыче нефти, цены на нефть снижаются
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сделал заявление
Давайте разберемся, как изменятся основные выплаты украинцам, и чего ждать в следующем году.
В четверг, 17 декабрь, Верховной Раде рекомендовали ввести штрафы за подделку тестов на коронавирус
С 1 января 2021 года пенсии украинцев вырастут. Это произойдет благодаря повышению минимальной зарплаты с 5 до 6 тысяч гривен