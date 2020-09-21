Світом прокотилася хвиля проти-карантинних протестів. Втомилися від обмежень і вимагають більше свобод жителі Ізраїлю, Німеччини та Іспанії. Традиційно щонеділі ізраїльтяни протестують в Єрусалимі проти Беньяміна Нетаньяху.

Звинувачують прем'єра у неналежній реакції на економічні виклики пандемії та корупції. Від п'ятниці в країні знову запровадили повний локдаун.

По кілька тисяч людей вийшли на протест у Дюссельдорфі та Мадриді - проти карантинних заходів.