Ізраїльтяни вийшли на протест проти карантину на Нетаньяху [ Редактировать ]
Світом прокотилася хвиля проти-карантинних протестів. Втомилися від обмежень і вимагають більше свобод жителі Ізраїлю, Німеччини та Іспанії. Традиційно щонеділі ізраїльтяни протестують в Єрусалимі проти Беньяміна Нетаньяху.
Звинувачують прем'єра у неналежній реакції на економічні виклики пандемії та корупції. Від п'ятниці в країні знову запровадили повний локдаун.
По кілька тисяч людей вийшли на протест у Дюссельдорфі та Мадриді - проти карантинних заходів.
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