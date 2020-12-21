С сегодняшнего дня, 21 декабря, миссия Международного валютного фонда начинает работу в Украине. Об этом на брифинге сказала первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова.

"Если говорить о каких-то дополнительных мерах, то на сегодняшний день со стороны Нацбанка выполнены все предпосылки для того, чтобы миссия начала свое ревью. Вы знаете, что традиционным для этого времени миссии структурным маяком является утверждение Государственного бюджета, и он также был утвержден. Поэтому, в принципе, с точки зрения важных и принципиальных вещей - они сделаны, и миссия начинает работу сегодня", - сказала Рожкова.

По ее словам, второй серьезный момент - это утверждение планов государственных банков по работе с проблемными активами, Нацбанк также это сделал.

"Третий момент - нам надо было утвердить на Совете финансовой стабильности план восстановления платежеспособности Фонда гарантирования физических лиц - это также было сделано", - добавила Рожкова.

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