Корпорация Apple временно закрывает свои сторы на территории американского штата Калифорния из-за новой слы пандемии кронавирусной инфекции.

Точки реализации были также закрыты в Лос-Анджелесе (100 магазинов). Часть незавершенных заказов покупатели смогут получить до 22 декабря 2020 года. К тому же, компания ограничила работу 18 магазинов в Германии и Нидерландах, а на этой неделе будут закрыты магазины в Мексике и Бразилии.

Отмечается, что в настоящее время на Земле работают 400 магазинов Apple, но в них действуют правила: ношения масок, температурный скрининг, соблюдение социальной дистанции и дезинфекция территории сторов.

Ранее мы писали, что компания Apple закроет 85% магазинов во Франции. Это решение приняли в связи с эпидемиологической ситуацией в стране.

Кроме того, Apple разработала два вида собственных уникальных защитных масок. Одна из масок - имеет регулируемые завязки, которые держатся на ушах, чтобы она подходила людям с разным типом лица.

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