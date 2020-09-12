Американская корпорация Apple разработала два вида защитных масок. Одна из них сделаны из трехслойного материала, а вторая - совершенно прозрачная. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным издания, одна из масок - имеет регулируемые завязки, которые держатся на ушах, чтобы она подходила людям с разным типом лица. Она выглядит очень уникально, так как она с большими полями сверху у носа и снизу у подбородка.

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Вторая – Clear Mask – полностью прозрачная. Она предназначена для помощи глухим и слабослышащим людям в коммуникации с сотрудниками магазинов.

Стоит отметить, что разработка данных масок велась совместно с Вашингтонским университетом Галлодета, который занимается обучением глухих и слабослышащих студентов.

Пока что компания решила использовать эти маски только для своих сотрудников. В свободной продаже они не появятся.

Важно, что это первые прозрачные хирургические маски, которые одобрило Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

Новомодные маски сотрудники Apple получат уже в ближайшее время. Их разошлют в течение двух следующих недель. Но пользоваться ими смогут исключительно сотрудники, для широких продаж они не предназначены.

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