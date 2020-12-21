Українською "оборонкою" опікуватимуться акціонерні товариства. З наступного року державний концерн "Укроборонпром" припинить існування.

Йому на заміну мають створити холдингові компанії, завданням яких буде ремонт військової техніки та виготовлення нових зразків озброєнь. За дорученням Президента, державний концерн фактично перетвориться на мережу акціонерних товариств, кожне з яких матиме власну структуру управління.

Повні пакети акцій цих товариств належатимуть державі. На думку новопризначеного керівника концерну, це дозволить уникнути корупційних ризиків.

Юрій Гусєв генеральний директор ДК "Укроборонпром":