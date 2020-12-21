Державний концерн "Укроборонпром" припинить своє існування [ Редактировать ]
Українською "оборонкою" опікуватимуться акціонерні товариства. З наступного року державний концерн "Укроборонпром" припинить існування.
Йому на заміну мають створити холдингові компанії, завданням яких буде ремонт військової техніки та виготовлення нових зразків озброєнь. За дорученням Президента, державний концерн фактично перетвориться на мережу акціонерних товариств, кожне з яких матиме власну структуру управління.
Повні пакети акцій цих товариств належатимуть державі. На думку новопризначеного керівника концерну, це дозволить уникнути корупційних ризиків.
Юрій Гусєв генеральний директор ДК "Укроборонпром":
Після трансформації концерн буде перетворений в акціонерні товариства. І акціонерні товариства за міжнародними практиками корпоративного управління в тому числі які затверджені на рівні OISID, працюють з наглядовими радами. Відбувається відповідна процедура вибору керівництва. Відповідний контроль, відповідна координація.
по теме
У НАБУ досі триває розслідування одного з найгучніших корупційних скандалів, пов'язаних з Укроборонпромом. Вручили підозру Гладковському молодшому
Лампадки з Вифлеєма розвозять по всіх країнах світу представники скаутських організацій
Президент більше не має права призначати чи звільняти голову НАБУ - але хто має повноваження це робити?
Боротьбу з хабарництвом продовжують громадські організації. Сьогодні одна із них - "Стоп корупції" - провела всеукраїнський форум
В оборонному бюджеті США передбачили $250 млн на підтримку України