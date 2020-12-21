Количество заболеваний коронавирусом падает третью неделю - МОЗ [ Редактировать ]
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В понедельник, 21 декабря, в ходе брифинга министр здравоохранения Максима Степанов заявил, что в Украине уже третью неделю падает количество выявления новых случаев заболевания коронавирусном.
Тертью неделю подряд мы видим уменьшение количества выявленных случаев.
Так, за прошедшую неделю в Украине было выявлено 70 327 новых случаев Covid-19, а за позапрошлую – 78 719.
Также Степанов сказал о том, что Украина впервые увидела "динамику уменьшения количества активных больных". Сейчас болеют 367 637 украинцев, что на 11 тысяч меньше, чем на позапрошлой неделе - 378 696 человек.
Как писали "Подробности", женщины лучше переносят коронавирус, чем мужчины. Это объясняется тем, что иммунная система женщин призвана защищать будущее потомство и новорожденного.
Женская иммунная система благодаря половому гормону - эстрогену быстрее и агрессивнее реагирует на инфекции и вирусы и лучше переносит боль. Как известно, у женщин две Х-хромосомы (женские половые хромосомы), а у мужчин - только одна.
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