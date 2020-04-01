Ученые объяснили, почему женщины лучше переносят коронавирус [ Редактировать ]
Организм мужчины хуже опирается коронавирусу и тяжелее его переносит. Ученые из Института экспериментальной вирусологии и иммунологии имени Генриха Петте при Гамбургском университете нашли этому объяснение, пишет Neue Zürcher Zeitung.
Женская иммунная система быстрее и агрессивнее реагирует на инфекции и вирусы и лучше переносит боль благодаря половому гормону - эстрогену. У женщин две Х-хромосомы (женские половые хромосомы), а у мужчин - только одна.
Ученые давно знали, что женщины лучше справляются с ВИЧ и гепатитом. Это объясняется тем, что иммунная система женщин призвана защищать будущее потомство и новорожденного. Младенец должен получать максимально широкий спектр материнских антител через грудное молоко.
У мужчин содержание женского гормона - эстрогена незначительно, следовательно иммунная реакция слабее. Новое доказательство - коронавирус.
30 марта в Швейцарии от Covid-19 там умерло 295 человек, из них 60% - мужчины. Среди госпитализированных - 52%. В Италии 60% заразившихся - мужчины. По данным Министерства здравоохранения США, уровень смертности среди мужчин вдвое выше, чем у женщин, в каждой возрастной группе.
Вначале объяснением этому перекосу считали курение, которое является фактором риска осложнений. В Китае курит много мужчин, но в Европе оба пола курят примерно одинаково.
Но у мужчин тоже есть преимущества. Например, реже страдают от аутоиммунных заболеваний благодаря противовоспалительным действиям тестостерона.
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