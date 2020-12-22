Британія залишається без товарів з Європи [ Редактировать ]
У британських магазинах порожні полиці. Містяни поспішають закупити продукти до Різдва, побоюються, що поставки товарів можуть призупинити через закриття кордонів.
Інша причина - затягування перемов між Лондоном і Брюсселем щодо торгівлі після Брекзиту. Угоду мають укласти до 31 грудня, але рішення досі немає.
Через це у портах Кале і Дувр по обидва боки Ла-Маншу скупчуються вантажівки. Водії намагаються проїхати раніше, щоб уникнути формальних перешкод, які можуть виникнути в разі відсутності договору.
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